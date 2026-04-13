Donald Trump a făcut stânga-mprejur când a fost întrebat despre rezultatele din Ungaria

Donald Trump a făcut stânga-mprejur când a fost întrebat despre rezultatele alegerilor din Ungaria. Lipsa acestuia de reacție arată faptul că nu este deloc pe placul său faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile.

Președintele american nu a avut nicio reacție oficială privitoarea la rezultatul alegerilor din Ungaria, scrie g4media. El a fost întrebat de jurnaliști despre înfrângerea aliatului său Viktor Orban, dar a refuzat să comenteze.

Președintele american Donald Trump a plecat din fața reporterilor atunci când aceștia l-au întrebat despre înfrângerea dură a aliatului său din Ungaria. „Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Trump atunci când a fost întrebat despre înfrângerea lui Viktor Orban.

Vance a mers degeaba în Ungaria

Săptămâna trecută, James David Vance chiar a mers în Ungaria pentru a-și exprima susținerea pentru Orban. Ba chiar l-a sunat pe Trump, l-a pus pe speaker, iar președintele s-a adresat mulțimii prin telefon, susținându-l pe Orban. A fost, însă, doar un spectacol care nu i-a impresionat deloc pe oamenii care s-au prezentat la vot.

Citește și: Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor bloca Strâmtoarea Ormuz: „Va fi aruncat în iad!“







