Handbal (f) / România, în semifinalele EHF EURO Cup 2026 după un succes mare în Polonia

Naționala feminină de handbal a României s-a calificat la turneul Final Four al competiției EHF EURO Cup 2026, după ce a învins selecționata Poloniei cu scorul de 38-34 (21-15), duminică, la Radom, în ultimul său meci din Grupa G1 a preliminariilor.

Tricolorele, care erau obligate să nu piardă la mai mult de patru goluri, au început în forță și au condus cu 5-0, iar la pauză avantajul era de șase goluri, 21-15.

În repriza secundă, Polonia s-a apropiat la trei goluri, 24-27, dar România a câștigat fără emoții, cu 38-34.

Pentru echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă au marcat Elena Roșu 7 goluri, Alisia Lorena Boiciuc 6, Lorena Gabriela Ostase 6, Sonia Mariana Seraficeanu 6, Costinela Beatrice Raicea 4, Asma Elghaoui 3, Angela Ștefania Stoica 3, Yaroslava Burlachenko 1, Alexandra Szoke 1, Alicia Maria Gogîrlă 1.

Norvegia a câștigat grupa cu 12 puncte, urmată de România, 8 puncte, Polonia, 4 puncte, Slovacia, 0 puncte.

Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, nu evoluează în preliminarii, ci participă la EHF EURO Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria. Turneul final va avea loc în luna septembrie, celelalte echipe calificate fiind Danemarca și Ungaria.

