Filipe Coelho are ceva probleme de lot înainte de derby-ul cu U Cluj: „Avem ceva îndoieli!“

Universitatea Craiova se deplasează luni, 13 aprilie, pentru meciul contra lui U Cluj din cadrul etapei a 4-a din play-off. Jocul va începe la 21:30 și le aduce față în față pe echipele cu punctaj egal după primele 3 runde.

Antrenorul alb-albaștrilor, Filipe Coelho a prefațat duelul „studențesc” și a menționat că problemele de lot îi dau ceva bătăi de cap.

„Este o provocare pentru noi, vom înfrunta o echipă bună, care are nouă victorii la rând și un antrenor cu experiență. Au făcut transferuri bune în ianuarie și au jucători noi, față de ultimele meciuri. Nu va fi un meci ușor, dar va fi unul important. Va fi un meci diferit, au jucători cu caracteristici diferite, sunt într-un moment bun, dar cred că și noi suntem într-un moment bun.

O să vedem cum putem juca pentru a câștiga cele trei puncte. Pregătim meciul cât de bine putem, avem ceva îndoieli dacă unii fotbaliști pot juca sau nu, dar este datoria noastră să găsim soluții și să reprezentăm clubul în cea mai bună direcție”, a spus portughezul la conferința de presă.

Citește și: Să vezi și să nu crezi! Gigi Becali a rămas fără permis fix în noaptea de Paşte





