Să vezi și să nu crezi! Gigi Becali a rămas fără permis fix în noaptea de Paşte

Noaptea de Paşte a fost cu ghinion pentru Gigi Becali. Patronul lui FCSB a rămas fără permis pentru 90 de zile, după ce a fost prins circulând cu viteză pe Şoseaua Pipera, pe un drum unde limita era de 40 km/h. În plus, acesta nu avea nici documentele asupra sa.

Gigi Becali a fost oprit de poliţişti în jurul orei 4.00, cel mai probabil după ce a asistat la slujba de Înviere. Acum, omul de afaceri va fi pasager pentru trei luni, notează Observatornews.

„La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care acționau pentru menținerea siguranței rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile“, se arată în comunicatul polițiștilor.

