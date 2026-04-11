Istvan Kovacs, Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, selectaţi pe lista oficialilor pentru Cupa Mondială 

Reprezentanţii FIFA au dat publicităţii lista cu peste 100 de oficiali selectaţi pentru a conduce meciurile de la Campionatul Mondial de fotbal din vară, din America de Nord, competiţie transmisă în România de Antena 1.

Cum la turneul final participă, pentru prima dată în istorie, 48 de meciuri şi, astfel, vom avea peste 100 de meciuri, reprezentanţii FIFA au anunţat că se bazează, pentru a conduce partidele respective, pe 52 de arbitri, 88 de arbitri asistenţi şi 30 de oficiali care se îndeplinească rolul de arbitru asistent video.

Pe lista oficialilor selectaţi pentru a conduce meciuri de la turneul final se regăsesc şi trei arbitri din România. Este vorba, practic, de o brigadă care l-ar avea la centru pe Istvan Kovacs, iar acesta, în cazul în care va fi ales să conducă vreun meci, va fi asistat de colaboratorii săi, Mihai Marius Marica şi Ferencz Tunyogi.

Istvan Kovacs s-a aflat şi în corpul oficialilor aleşi pentru a conduce meciuri de la Campionatul Mondial din 2022, alături de asistenţii săi de atunci, Ovidiu Artene şi Vasile Marinescu. Atunci, Istvan Kovacs nu a apucat să conducă vreun meci, dar a fost arbitru de rezervă la nu mai puţin de opt meciuri.

Citește și: Barcelona, eșec dur acasă cu Atletico! PSG nu i-a dat șanse lui Liverpool







