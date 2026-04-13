Dolj: Tânăr reținut după ce a lovit un politist în față

Tânăr reținut după ce a lovit un politist în față. Astăzi, 13 aprilie, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Poliției Orașului Segarcea și Secției 14 Poliție Rurală Bârca, ca urmare a delegării procurorului de caz, au pus în executare o ordonanță de reținere față de un tânăr, de 21 de ani, din comuna Giurgița.

Activitatea a fost desfășurată în cadrul unui dosar penal aflat în urmărirea penală proprie a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de ultraj.

În fapt, în noaptea de 12 spre 13 aprilie a.c., în jurul orei 00.55, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Bârca, în timp ce efectuau serviciul de patrulare în comuna Giurgița, au constatat că la un imobil se auzea muzica la un volum care deranja liniștea publică.

Astfel, în stradă, au fost identificate mai multe persoane care, la vederea polițiștilor au început să aibă o atitudine agresivă.

Deși au fost somați de polițiști să înceteze, una din persoane, identificată ca fiind un tânăr de 21 de ani, din Giurgița, l-ar fi lovit în zona feței pe unul din polițiști. Pentru a-l determina să înceteze acțiunea agresivă, polițiștul a efectuat un foc de avertisment în plan vertical.

Retinut 24 de ore

În urma probatoriului administrat de către procuror, cu suportul organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Poliției Orașului Segarcea, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Tot astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Segarcea a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea și a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.

Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de Procedură Penală, care nu înfrâng prezumția de nevinovăție.