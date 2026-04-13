Bărbat găsit mort într-o mașină parcată pe marginea unui drum

Un bărbat de 41 de ani a fost găsit mort, luni, în autoturismul personal, parcat pe DN 68A, la ieșirea din localitatea Dumbrava spre Lugoj.

Polițiștii Secției 10 Rurale Făget au observat mașina staționată pe marginea drumului și, la verificări, au descoperit în interior un bărbat care nu prezenta semne vitale

La fața locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, care au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul.

Potrivit polițiștilor, bărbatul era cunoscut cu afecțiuni medicale. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs decesul.

