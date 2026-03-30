Rezultatele simulării Evaluării Naționale în Dolj: peste 70% dintre elevi au obținut medii peste 5

Rezultatele Simulării Naționale a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, desfășurată în perioada 16–18 martie 2026, au fost comunicate astăzi, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

La nivelul județului Dolj, procentul mediilor peste 5 a ajuns la 70,24%, în creștere considerabilă față de simularea județeană anterioară, când promovabilitatea a fost de 57,73%.

Rezultate pe discipline

La proba de Limba și literatura română, 2.992 de elevi (71,07%) au obținut note peste 5, fiind înregistrată și o notă maximă de 10.

La Matematică, 2.856 de elevi (68,37%) au trecut pragul de promovare, iar 7 dintre aceștia au obținut nota 10.

Școli cu rezultate de top

Un număr de 18 unități de învățământ din județ au înregistrat o promovabilitate de peste 90%, dintre care cinci au atins procentul maxim de 100%:

Școala Româno-Britanică Craiova,

Școala Gimnazială Țuglui,

Școala Gimnazială „Terraveda” Craiova,

Școala Gimnazială „Marin Sorescu” Bulzești,

Școala Gimnazială Ghercești.

Printre instituțiile cu rezultate foarte bune se mai numără:

Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova (98,68%),

Școala Gimnazială „Traian” Craiova (98,54%),

Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova (98,18%),

Colegiul Național „Carol I” Craiova (94,87%).

Rolul simulării: evaluare, nu ierarhizare

Reprezentanții Inspectoratului Școlar subliniază că rezultatele nu sunt afișate public și nu pot fi contestate. Acestea sunt analizate individual la nivelul fiecărei școli, prin discuții cu elevii, părinții și cadrele didactice, pentru a identifica soluții de îmbunătățire a performanțelor.

De asemenea, notele nu se trec automat în catalog, însă pot fi consemnate la cererea elevilor sau a părinților.

Simularea rămâne un instrument important pentru evaluarea nivelului de pregătire înaintea examenului din vară și pentru ajustarea strategiilor educaționale.

