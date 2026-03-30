Jandarmeria Română sărbătorește 176 de ani: evenimente pentru public în tot județul Olt

La data de 3 aprilie 1850, domnitorul Grigore Alexandru Ghica aproba, printr-un ofis domnesc, „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în Jandarmi”, act care a pus bazele moderne ale Jandarmeria Română.
Acest moment marchează începutul existenței instituționale a Jandarmeriei, structură esențială pentru menținerea ordinii și siguranței publice.
Evenimente dedicate publicului din județul Olt
Cu ocazia aniversării a 176 de ani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt organizează, în perioada 31 martie – 4 aprilie 2026, o serie de activități în mai multe localități:
Slatina, Caracal, Corabia și Balș.
Evenimentele sunt dedicate publicului larg și au rolul de a aduce mai aproape activitatea jandarmilor de comunitate.
Programul evenimentelor
Marți, 31 martie – Balș
La Complexul Multifuncțional, de la ora 11:30:
- prezentare echipamente
- activități interactive și recreative
📍 Miercuri, 1 aprilie – Corabia
La Detașamentul 6 Jandarmi, de la ora 09:00:
- autospeciale și tehnică de intervenție
- jocuri și activități sportive
Joi, 2 aprilie – Scornicești & Caracal
- 08:30, Plutonul 2 Jandarmi Scornicești: prezentări și activități interactive
- 11:00, Parcul „Constantin Poroineanu” din Caracal: autospeciale, activități recreative
Vineri, 3 aprilie – Slatina
- 11:30, în fața Consiliului Județean:
- prezentări tehnică
- activități interactive
Sâmbătă, 4 aprilie – Slatina
- 10:00, Parcul Tineretului:
- exerciții demonstrative cu câini de serviciu
- vizitarea autospecialelor
- traseu cu obstacole pentru public
- activități interactive
Oportunități pentru tineri
Participanții vor putea afla informații despre:
- admiterea în instituțiile de învățământ ale Jandarmeriei,
- cariera militară.
De asemenea, cei curioși vor putea experimenta un traseu aplicativ, similar antrenamentelor jandarmilor.