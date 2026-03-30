Jandarmeria Română sărbătorește 176 de ani: evenimente pentru public în tot județul Olt

La data de 3 aprilie 1850, domnitorul Grigore Alexandru Ghica aproba, printr-un ofis domnesc, „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în Jandarmi”, act care a pus bazele moderne ale Jandarmeria Română.

Acest moment marchează începutul existenței instituționale a Jandarmeriei, structură esențială pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Evenimente dedicate publicului din județul Olt

Cu ocazia aniversării a 176 de ani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt organizează, în perioada 31 martie – 4 aprilie 2026, o serie de activități în mai multe localități:

Slatina, Caracal, Corabia și Balș.

Evenimentele sunt dedicate publicului larg și au rolul de a aduce mai aproape activitatea jandarmilor de comunitate.

Programul evenimentelor

Marți, 31 martie – Balș

La Complexul Multifuncțional, de la ora 11:30:

prezentare echipamente

activități interactive și recreative

📍 Miercuri, 1 aprilie – Corabia

La Detașamentul 6 Jandarmi, de la ora 09:00:

autospeciale și tehnică de intervenție

jocuri și activități sportive

Joi, 2 aprilie – Scornicești & Caracal

08:30, Plutonul 2 Jandarmi Scornicești: prezentări și activități interactive

11:00, Parcul „Constantin Poroineanu” din Caracal: autospeciale, activități recreative

Vineri, 3 aprilie – Slatina

11:30, în fața Consiliului Județean: prezentări tehnică activități interactive



Sâmbătă, 4 aprilie – Slatina

10:00, Parcul Tineretului: exerciții demonstrative cu câini de serviciu vizitarea autospecialelor traseu cu obstacole pentru public activități interactive



Oportunități pentru tineri

Participanții vor putea afla informații despre:

admiterea în instituțiile de învățământ ale Jandarmeriei,

cariera militară.

De asemenea, cei curioși vor putea experimenta un traseu aplicativ, similar antrenamentelor jandarmilor.