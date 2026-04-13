U Cluj – U Craiova 4-0 / Știința a cedat total în fața presiunii și a lui Jovo Lukic

Universitatea Craiova nu a avut replică luni seară, în a doua zi de Paște, pe terenul celor de la U Cluj. Oltenii au cedat categoric unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, scor 0-4, și și-au complicat serios calculele pentru titlu în SuperLiga. De partea cealaltă, echipa lui Bergodi s-a instalat pe prima poziție, cu 39 de punc,te, bifând un parcurs perfect în play-off: patru victorii din patru meciuri, semn clar că arată ca o candidată veritabilă la trofeu.

Cinci minute au fost suficiente pentru dezastru

Universitatea Craiova a existat doar 15 minute în Ardeal, iar apoi a clacat definitiv. O neînțelegere în defensivă și un cartonaș roșu primit de Etim au închis nu doar speranțele oltenilor, ci și orice calcul privind câștigătoarea de pe „Cluj Arena“. Stonojev a deschis scorul chiar în minutul 15, iar Etim, cu o intervenție „criminală“, a dispersat orice șansă a oltenilor. Până la pauză, Jovo Lukic, jucătorul izgonit de Craiova, a reușit să dubleze scorul (45), iar bucuria sa a fost de nedescris.

Partea secundă a debutat cu un nou gol în poarta lui Popescu. Lukic a reușit dubla, printr-o lovitură de cap din mijlocul careului oltenilor. Din acel moment Craiova a încercat să țină de minge, să atace pe cât posibil, însă totul a fost în van. Ocaziile au venit tot la poarta Craiovei, din partea lui Macalou și Drammeh, iar tabela s-a mai modificat o dată. De data asta a venit rândul lui Nistor să marcheze în fața fostei sale echipe, în minutul 87. S-a încheiat 4-0, iar Universitatea Craiova rămâne cu un pas în spatele clujenilor și la puncte, dar și la capitolul „moral“.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic (72, Silva), I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Stanojev (64, Macalou), Bic, Drammeh (81, Codrea) – El Sawy (72, Trică), Lukic (81, Nistor), Mendy. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, Mekvabishvili, Cicâldău, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Etim. Antrenor: Filipe Coelho.

