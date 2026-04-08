Copiii din Craiova strălucesc la competiția internațională de aritmetică mentală

Copiii din Craiova au obținut rezultate remarcabile la competiția de aritmetică mentală organizată de Yoshida Japanese Academy, desfășurată la București.

Evenimentul a reunit peste 425 de copii cu vârste între 5 și 12 ani, fiind unul dintre cele mai exigente concursuri în domeniul aritmeticii mentale, testând viteza de calcul, concentrarea și acuratețea participanților.

Performanțele elevilor pregătiți în Craiova sunt impresionante:

5 premii – Locul III ,

, 3 premii – Locul II ,

, 10 premii – Locul I ,

, 23 titluri de Campion ,

, 8 titluri de Grand Campion.

„Cea mai mare realizare nu sunt premiile, ci evoluția copiilor. Aritmetica mentală îi ajută să devină mai concentrați, mai rapizi în gândire și mai încrezători în propriile forțe”, a declarat Irina Cojocaru, manager al centrului de aritmetică mentală din Craiova.

Aritmetica mentală, inspirată din tehnici japoneze, contribuie la dezvoltarea memoriei, concentrării și vitezei de procesare a informației. Rezultatele obținute demonstrează că investiția în educația timpurie poate genera performanțe reale, chiar și pe scena internațională.

