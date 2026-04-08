Rezultatele raziei de amploare a Poliției Transporturi Craiova

Polițiștii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au organizat, aseară, o acțiune în sistem integrat, tip razie. Au fost mobilizați aproximativ 150 de efective.

În timpul operațiunii, au fost verificate peste 560 de persoane și controlate peste 260 de autovehicule. De asemenea, 15 societăți comerciale au fost supuse verificărilor, iar 50 de șoferi din trafic au fost testați pentru alcoolemie.

1 de 5

În urma abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 165 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 121.000 de lei. Totodată, au fost reținute 5 permise de conducere și retrase 5 certificate de înmatriculare.

Operațiunea a scos la iveală și cazuri grave:

O femeie de 25 de ani, căutată prin sistemul Schengen, a fost depistată la complexul stației CF Craiova.

Un angajat CFR a fost prins la serviciu cu alcoolemie de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Doi mecanici de locomotivă au părăsit posturile și au lăsat nesupravegheate locomotivele, cu ușile neasigurate.

Acțiunea demonstrează angajamentul polițiștilor pentru siguranța transporturilor și prevenirea evenimentelor care pot pune în pericol viața și bunurile oamenilor.

