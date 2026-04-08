(VIDEO) Bărbat reținut pentru corupere sexuală a unui minor în Craiova

Polițiștii din cadrul Secției 3 Craiova au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 51 de ani, din comuna Valea Mare, județul Vâlcea. Acesta este acuzat de corupere sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri.

Incidentul a fost semnalat pe 29 martie. O femeie de 37 de ani, din Craiova, a sesizat poliția că bărbatul ar fi profitat de un moment în care și-a pierdut fiica de 7 ani din vedere într-un magazin dintr-un complex comercial. Potrivit sesizării, bărbatul ar fi arătat organul genital al fetei.

Polițiștii Secției 3, cu sprijinul colegilor de la Secția4, au identificat rapid suspectul și l-au reținut pe suspect. Bărbatul a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de arestare preventivă.

