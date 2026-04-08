Orașele din întreaga Europă sunt invitate să se înscrie și să își prezinte proiectele de turism sustenabil și inteligent

Comisia Europeană a lansat, ieri, ediția 2027 a competiției Capitalele europene ale turismului. Inițiativa are ca scop recunoașterea orașelor care dezvoltă practici inovatoare în turismul inteligent și sustenabil și care pot servi drept modele pentru întreaga Europă.

Turismul, unul dintre cele mai importante sectoare economice ale UE, contribuie semnificativ la creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Competiția se concentrează pe orașele care implementează soluții inovatoare în domenii precum digitalizarea, accesibilitatea, sustenabilitatea și protecția patrimoniului cultural, creativitatea și dezvoltarea talentului local.

🔸 Cum se pot înscrie orașele

Orașele interesate trebuie să depună cererile online, care vor fi evaluate de experți independenți. Ulterior, candidații selectați vor prezenta proiectele în fața Juriului European, care va desemna doi câștigători. Titlul de „Capitale europene ale turismului 2027” va fi acordat în noiembrie 2026.

🔸 Categorii de participare

Categoria 1 – Orașe cu peste 100.000 de locuitori: recunoaște excelența în sustenabilitate, accesibilitate, digitalizare, patrimoniu cultural și creativitate.

recunoaște excelența în sustenabilitate, accesibilitate, digitalizare, patrimoniu cultural și creativitate. Categoria 2 – Orașe între 25.000 și 100.000 de locuitori: evidențiază destinațiile mai mici cu practici de turism sustenabil și tranziție verde.

🔸 Beneficii pentru câștigători

Câștigătorii vor beneficia de:

Promovare la nivel european, inclusiv videoclip promoțional și sculptură hashtag;

Vizibilitate internațională;

Acces la o rețea de destinații turistice de top pentru schimb de bune practici.

🔸 Eligibilitate

Competiția este deschisă orașelor din UE și din țările participante la Programul privind piața unică (SMP), printre care: Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Turcia și Ucraina.

Termen limită

Cererile trebuie depuse până la 12 iunie 2026, ora 17:00 CEST.

