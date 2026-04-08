Modificarea domiciliului, mai simplă: nu mai este nevoie de un nou buletin

Începând cu data de 6 aprilie 2026, cetățenii români pot solicita modificarea adresei de domiciliu înscrise în cartea electronică de identitate fără a mai fi necesară eliberarea unui nou document de identitate.

Potrivit noilor reglementări, cererea pentru înscrierea noului domiciliu poate fi depusă la orice serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor din județul Dolj. Solicitarea trebuie însoțită obligatoriu de:

cartea electronică de identitate,

documentul care atestă noua adresă de domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare.

Termenul pentru actualizarea domiciliului în suportul electronic al documentului este de maximum 5 zile de la momentul transmiterii cererii în procesul de producție.

Reprezentanții Direcției Publice Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj reamintesc și faptul că persoanele care au nevoie urgentă de un nou act de identitate se pot prezenta fără programare la ghișeele instituției.

Acestea funcționează zilnic, în intervalul orar 09:00–14:00, în incinta Auchan Craiova.

Noua măsură vine în sprijinul cetățenilor, simplificând procedurile administrative și reducând timpul necesar actualizării datelor de domiciliu.

