Femeie dispărută din județul Olt, căutată de polițiști

Polițiștii din Corabia desfășoară activități de căutare pentru depistarea unei femei în vârstă de 45 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

La data de 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:10, oamenii legii au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că soția sa, Bandoi Georgeta Octavia, a plecat de la locuința din comuna Grojdibodu și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente:

înălțime: aproximativ 1,65 m

greutate: aproximativ 60 kg

ochi albaștri

păr roșcat, de lungime medie

ten deschis

fără semne particulare

Îmbrăcăminte la momentul dispariției:

jachetă multicoloră

pantaloni roșii

pantofi sport albi

Polițiștii fac apel la cetățeni: orice persoană care deține informații ce pot ajuta la găsirea femeii este rugată să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

