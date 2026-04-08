Femeie dispărută din județul Olt, căutată de polițiști

Polițiștii din Corabia desfășoară activități de căutare pentru depistarea unei femei în vârstă de 45 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.
La data de 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:10, oamenii legii au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că soția sa, Bandoi Georgeta Octavia, a plecat de la locuința din comuna Grojdibodu și nu a mai revenit până în prezent.
Semnalmente:
- înălțime: aproximativ 1,65 m
- greutate: aproximativ 60 kg
- ochi albaștri
- păr roșcat, de lungime medie
- ten deschis
- fără semne particulare
Îmbrăcăminte la momentul dispariției:
- jachetă multicoloră
- pantaloni roșii
- pantofi sport albi
Polițiștii fac apel la cetățeni: orice persoană care deține informații ce pot ajuta la găsirea femeii este rugată să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.
