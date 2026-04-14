Incidente în parcurile Craiovei. Poliția Locală între vigilență și nepăsare



Craiova se confruntă, din nou, cu semne de întrebare privind siguranța spațiilor publice și modul în care Poliția Locală își îndeplinește atribuțiile. Două incidente petrecute recent în Parcul Nicolae Romanescu și Parcul Tineretului au stârnit reacții în rândul cetățenilor și au reaprins dezbaterea despre responsabilitatea autorităților locale.

Incident în Parcul Romanescu

Primul caz, surprins și distribuit pe rețelele de socializare, arată un polițist local care intervine agresiv asupra unui adolescent aflat cu bicicleta pe o alee din Parcul Romanescu. În imagini se observă cum agentul îl apucă pe tânăr de gât și îl bruschează, în timp ce îi adresează reproșuri. Deși nu este clar ce regulă ar fi încălcat minorul, reacția polițistului a fost considerată de mulți drept disproporționată.

Un craiovean care a făcut publică filmarea a atras atenția asupra modului în care autoritățile ar trebui să interacționeze cu copiii și adolescenții. Acesta subliniază că respectarea regulilor este importantă, însă abordarea ar trebui să fie una educativă, nu coercitivă, mai ales în cazul minorilor.

Incident în Parcul Romanescu

“Scriu pentru a semnala o situație observată recent în Parcul Nicolae Romanescu, unde un agent al Poliției Locale a avut o atitudine nepotrivită față de un minor care se deplasa cu bicicleta.

Înțeleg importanța respectării regulilor, însă consider că modul de abordare față de copii ar trebui să fie unul mai calm, educativ și adaptat vârstei lor. Copiii au nevoie de mișcare și de activități în aer liber, iar interacțiunile cu autoritățile ar trebui să contribuie la educație, nu la intimidare.

Vă rog să aveți în vedere acest aspect și, dacă este posibil, să încurajați o comunicare mai empatică și constructivă din partea agenților în relația cu minorii”, scrie un craiovean pe o pagină de Facebook, atașând și filmarea cu pricina.

Cât de sigur este Parcul Tineretului?

La polul opus, un alt incident, petrecut în Parcul Tineretului, scoate în evidență o problemă diferită: lipsa de reacție. Potrivit unei relatări publicate online, mai mulți tineri de etnie rromă ar fi agresat verbal și fizic două minore, în timp ce polițiștii locali aflați în apropiere nu au intervenit. Martorul susține că agenții se aflau într-un autoturism, preocupați de telefoane, și că nu ar fi observat incidentul decât după ce au fost atenționați.

“În Parcul Tineretului, la Luncă, astăzi am avut un incident cu niște tineri rromi care au agresat verbal și fizic, două minore, iar dumnealor (n.r. polițiștii locali) erau în acel automobil cu care se presupune că trebuiesă se deplaseze și să supravegheze vigilent ceea ce se întâmplă în general prin împrejurimi. Minorele ereu două fete care nu vorbeau românește, ele venind din afară în vizită și efectiv nu au știut cum să ducă să le explice despre ce este vorba celor doi polițiști care erau pe telefoane în acea mașinuță. A trebuit să merg eu să îi întreb de ce Dumnezeu sunt puși acolo? Nu văd că un grup de rromi care trag de două minor? Dumnealor fain, frumos au răspuns cu o nonșalanță că nici nu văzuseră incidentul, fiind la 100 de metri distanță de incident. Și atunci ca un cetățean plătitor de taxe și impozite, iar o parte din aceste taxe și impozite merg către plata salariilor acestor indivizi, mă întreb, ar trebui să ne facem dreptate singuri s-au cum?? Aceia care ar trebui să ne apere stau cu ochi în telefoane.”, povestește craioveanul într-o postare pe o pagină Fecebook.

Incident în Parcul Tineretului

Craiova, oraș periculos

Situația ridică întrebări serioase despre eficiența patrulării și despre nivelul de implicare al celor responsabili cu menținerea ordinii publice. În condițiile în care intervenția promptă poate preveni escaladarea conflictelor, pasivitatea devine la fel de problematică precum excesul de zel.

Aceste episoade vin pe fondul unei percepții deja sensibile privind siguranța în Craiova. Un studiu internațional realizat anul trecut plasa orașul printre cele mai nesigure din România, luând în calcul indicatori precum furturile, agresiunile și vandalismul.

În acest context, rolul Poliției Locale devine esențial. Cetățenii așteaptă nu doar prezență, ci și profesionalism, echilibru și reacții adecvate situațiilor din teren. Fie că este vorba despre sancționarea unor abateri minore sau despre intervenția în cazuri de agresiune, modul de acțiune al autorităților influențează direct încrederea comunității.

Rămâne de văzut dacă aceste incidente vor determina o reacție oficială și eventuale măsuri pentru îmbunătățirea activității Poliției Locale, astfel încât parcurile Craiovei să rămână spații sigure pentru toți.

Polițistul din Parcul Romanescu cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de purtate abuzivă

Urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, referitoare la incidentul din Parcul Romanescu, în care este implicat un polițist local, polițiștii din cadrul Secțiie 2 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu: