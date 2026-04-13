Detalii șocante în cazul băiatului român omorât lângă Madrid

De Anca POPA
David, românul de 11 ani ucos de un peruan, lângă Madrid
Detalii șocante ies la iveală în cazul băiatului de 11 ani, de origine română, omorât într-o toaletă aflată într-un campus din Villanueva de la Cañada (Madrid).

Anchetatorii au aflat că ucigașul băiatului de 11 ani a ajuns acasă la o mătușă, plin de sânge, și i-a spus. „Trebuie să ne rugăm pentru David”. Părinții lui au crezut că are o cădere nervoasă și l-au dus la spital, unde a fost în cele din urmă arestat. Familia criminalului susține că nu mai agresase pe nimeni înainte și că uneori se autovătăma, scrie EL Mundo.

Criminalul s-a prefăcut că nu știe nimic, dar era plin de sânge

Potrivit unor surse apropiate cazului, Julio era supărat pe mama sa în acea zi și a mers pe jos la casa mătușii sale după ce a comis crima în toaleta centrului cultural La Despernada. A ajuns dezorientat, cu sânge pe haine. Vestea despre un copil înjunghiat circula deja în oraș, așa că mătușa sa l-a întrebat direct ce s-a întâmplat. Tânărul a răspuns că nu știe nimic și a adăugat: „Trebuie să ne rugăm pentru David”.

Vă reamintim că ucigașul are 23 de ani, are origine peruană și suferă de autism.

