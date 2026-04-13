Detalii șocante în cazul băiatului român omorât lângă Madrid

Detalii șocante ies la iveală în cazul băiatului de 11 ani, de origine română, omorât într-o toaletă aflată într-un campus din Villanueva de la Cañada (Madrid).



Anchetatorii au aflat că ucigașul băiatului de 11 ani a ajuns acasă la o mătușă, plin de sânge, și i-a spus. „Trebuie să ne rugăm pentru David”. Părinții lui au crezut că are o cădere nervoasă și l-au dus la spital, unde a fost în cele din urmă arestat. Familia criminalului susține că nu mai agresase pe nimeni înainte și că uneori se autovătăma, scrie EL Mundo.

Criminalul s-a prefăcut că nu știe nimic, dar era plin de sânge

Potrivit unor surse apropiate cazului, Julio era supărat pe mama sa în acea zi și a mers pe jos la casa mătușii sale după ce a comis crima în toaleta centrului cultural La Despernada. A ajuns dezorientat, cu sânge pe haine. Vestea despre un copil înjunghiat circula deja în oraș, așa că mătușa sa l-a întrebat direct ce s-a întâmplat. Tânărul a răspuns că nu știe nimic și a adăugat: „Trebuie să ne rugăm pentru David”.



Vă reamintim că ucigașul are 23 de ani, are origine peruană și suferă de autism.



Detaliile despre oribila crimă AICI.