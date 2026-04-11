VIDEO Copil român, omorât în Spania, într-o toaletă publică

Un copil român, de 11 ani, a fost omorât în Spania, în apropiere de orașul Madrid. Crima a avut loc într-o toaletă publică, în timp ce mama lui îl aștepta afară.



Oribila crimă a avut loc joi, 9 aprilie, în baia publică a unui centru cultural de lângă Madrid. Garda Civilă a anunțat că suspectul, în vârstă de 23 de ani, a fost prins. Acesta este de origine peruană și ar suferi de autism, transmite El Mundo.



Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 19:45, când presupusul agresor, un bărbat de 23 de ani, de origine peruană, a atacat victima din spate, în interiorul toaletelor centrului cultural La Despernada, din Villanueva de la Cañada (Madrid). Minorul, de origine română, a suferit mai multe răni prin înjunghiere. Mama sa îl aștepta afară, după ce a participat la un curs de engleză.

Agresorul a fugit de la locul crimei

Când echipa medicală a ajuns la fața locului, băiatul rănit se afla în stop cardiac din cauza rănilor la piept, gât și spate. Paramedicii au reușit să-l resusciteze, l-au stabilizat și l-au transportat cu elicopterul în stare critică la Spitalul 12 de Octubre din Madrid. În ciuda eforturilor, băiatul a murit în cele din urmă.





După atac, agresorul a fugit de la locul faptei, însă vineri a fost prins de Garda Civilă. Conform primelor rapoarte, atacul a avut loc după ce agresorul s-a înfuriat pe un grup de minori, printre care se afla David, băiatul de 11 ani care a fost ucis.

