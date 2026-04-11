Atenție la primele raze de soare! Pielea care „iese din iarnă”, expusă pericolului



Atenție la primele raze de soare! Primele zile însorite aduc beneficii reale pentru organism, dar și riscuri ignorate de mulți. Medicul Vincent Valinducq avertizează că pielea, slăbită după iarnă, poate fi ușor „agresată” de razele ultraviolete, chiar și în această perioadă a anului, scrie g4media.ro.

Lumina solară reglează ritmul circadian

Expunerea la soare are efecte clare asupra sănătății. Cincisprezece până la douăzeci de minute dimineața sau la sfârșitul după-amiezii sunt suficiente pentru a produce vitamina D. Aceasta este esențială pentru oase, sistemul imunitar și cel neurologic. Pentru a o sintetiza eficient, trebuie expuse mâinile și antebrațele. Lumina solară reglează și ritmul circadian. Rezultatul: somn mai bun și stare de spirit îmbunătățită după lunile mohorâte de iarnă.

Medicul atrage însă atenția asupra unui risc ignorat frecvent. „Pielea iese din iarnă și poate fi ușor agresată de acest soare”, explică Vincent Valinducq în emisiunea „Bonjour! La Matinale TF1″. Primele raze sunt uneori mai agresive tocmai pentru că pielea nu este obișnuită cu ele.

Alergia la soare, un alt pericol

Indicele UV este deja ridicat pentru această perioadă. Un exces de raze UV provoacă arsuri solare – care sunt, din punct de vedere medical, arsuri reale ale pielii. Există și un alt risc mai puțin cunoscut: lucita estivală benignă. Aceasta apare de la primele expuneri la raze UVA.

„Este o alergie la soare. Puteți dezvolta roșeață și mici coșuri care mâncă, mai ales la nivelul decolteului”, explică medicul. Afecțiunea este benignă și dispare în una-două săptămâni. Pentru ameliorarea simptomelor, antihistaminicele disponibile fără rețetă la farmacie sunt suficiente.

