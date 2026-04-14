Cum au învățat animalele din Parcul Romanescu să asculte Mozart sub „bombardament”

Mare e grădina Domnului, dar mai ales aia zoologică din Parcul Romanescu, unde pe 5 aprilie, animalele au avut parte de o experiență culturală de tip „șoc și groază”, organizată cu mare fast de Opera Română. În timp ce craiovenii făceau poze cu „licuricii” de pe cerul Floriilor, la câțiva metri mai încolo, sub cuști, se desfășura un experiment psihologic de-ți stă mintea-n loc.

„Pune, bă, un Bach, să nu se audă TNT-ul!”

WatchDog, o organizatie civică, ce strică linistea autoritătilor, a primit răspuns de la DSVSA Dolj, institutia care se ocupă printre altele si de starea necuvântătoarelor, în scandalul artificiilor care au bubuit în Parcul Romanescu, la inaugurarea Târgului de Paste. Ce zice la catastif? Oficial, animalele n-au avut nici pe dracu’, pentru că au fost „pregătite”. Cum? Prin asigurarea unui „fundal sonor ambiental”. Practic, în timp ce deasupra parcului bubuiau rachetele, în boxe se auzea o harpă suavă sau un susur de râu, menite să convingă leul că nu-l atacă aviația, ci e doar o percuție mai nefericită la etajul superior. Strategia e genială: integrarea sunetelor de explozie în „atmosfera calmă și plăcută”. E ca și cum ai încerca să dormi pe banda de testare a uzinei Ford în timp ce cineva îți șoptește „Nani-nani” la ureche. Dacă bubuitura se pupa pe ritm cu basul de la Operă, se numește artă; dacă nu, se numește stres post-traumatic cu blană.

Mită cu supliment de hrană: Masa și Explozia

Tot de la DSVSA aflăm că, pentru a trece mai ușor peste bumtzi -bumtzi, necuvântătoarele au primit „suplimentarea hranei”. Asta este strategia clasică de bunică: „Mănâncă, mamă, tot din farfurie, că dacă bubuie afară măcar să te prindă sătul!” Bomboana pe coliva de Paște (care a fost și motivul festivității) vine însă din hârțogăraia administrativă. Primăria a cerut și a primit aviz de la DSVSA pentru… târguri și expoziții de produse alimentare. Când a venit vorba de artificii în buza cuștii cu maimuțe, răspunsul DSVSA a fost scurt: „Nu au fost solicitate avize”. Acum, legal se pare ca nu e clar dacă trebuie aviz pentru așa ceva, dar, oricum, ziceam și noi așa. Norocul nostru e că animalele din Craiova sunt mai educate decât cele din restul țării. Ele n-au „înregistrat evenimente nedorite”, semn că leul de Romanescu e deja obișnuit cu viața de cetățean: știe că dacă bubuie și nu e de la gaze, e sigur de la vreo institutie care „a făcut frumos”. Data viitoare, propunem ca animalele să primească și căști de anulare a zgomotului.

Boss, chill out, ma’ man

Răspunsurile de mai sus vin la solicitarea Grupului Cetățenesc pentru Monitorizare Civică și Transparență pentru Regiunea Olteniei devenit un fel de bau-bau pentru directorimea judetului. În limbaj admnistrativ, tragicomedia responsivă tradusă mai sus, sună astfel:

„Urmare a adresei dumneavoastra, inregistrata la D.S.V.S.A.Dolj la nr. 3542/08.04.2026 , va comunicam urmatoarele:

In data de 07.04.2026 au fost efectuate verificari la Gradina Zoologica din Craiova in urma spectacolului piromuzical organizat de Opera Romana Craiova . Nu au fost inregistrate evenimente nedorite la nivelul Gradinii Zoologice Craiova, animalele au fost pregatite prin asigurarea unui fundal sonor ambiental menit sa creeze o atmosfera calma,placuta , corelata cu o coloana sonora continua astfel incat sunetele generate de artificii sa fie integrate in spectacolul piromuzical .

Au fost luate masuri de suplimentare a hranei , animalele au beneficiat de spatiu de refugiu , fiind supravegheate de personalul medical veterinar al Gradinii Zoologice Craiova .

DSVSA Dolj a primit o solicitare de avizare pentru organizarea Targului de Paste 2026 din partea organizatorului PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA si a fost emis AVIZ TEMPORAR DE FUNCTIONARE PENTRU TARGURI SI EXPOZITII DE PRODUSE ALIMENTARE nr.5/03.04.2026.

Nu au fost solicitate avize pentru folosirea efectelor pirotehnice .

Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale