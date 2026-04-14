Un angajat al unei bănci a încercat să se sinucidă

Într-o unitate bancară din municipiul Brăila a avut loc marţi un incident grav. Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, după ce şi-ar fi provocat leziuni în zona gâtului.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Brăila, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila au fost sesizaţi prin apel 112 de către o angajată a unei unităţi bancare cu privire la faptul că un coleg de muncă s-ar fi rănit folosind un cuţit. Acolo a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care a preluat victima şi a transportat-o la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, conform digi24.ro.

Bărbatul este din municipiul Brăila şi, conform primelor date, ar fi recurs la acest gest în timpul programului de lucru. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul, cazul fiind încadrat, în prezent, ca vătămare corporală din culpă.

Citește şi: FMI a redus prognoza de creștere economică a României pentru 2026 la jumătate