(VIDEO) Crimă șocantă în Massa: cinci suspecți români în cazul uciderii lui Giacomo Bongiorni

Cazul morții lui Giacomo Bongiorni, bărbat de 47 de ani ucis în Massa, continuă să se extindă. Anchetatorii italieni au stabilit existența a cinci suspecți implicați în atac.

Autoritățile au reținut deja un minor de 17 ani acuzat de omor voluntar, precum și doi tineri adulți, considerați complici. Ulterior, alți doi tineri au fost adăugați pe lista suspecților.

Imagini video care surprind agresiunea

Camerele de supraveghere arată momentul în care victima este lovită și cade la pământ. Ulterior victima a fost agresată în mod repetat, inclusiv după ce era deja inconștientă.

Procurorii din Massa au precizat că, deși există probe video, nu se poate stabili încă cine a aplicat lovitura fatală. Urmază ca rezultatul autopsiei să poată stabili care a fost lovitura fatală, potrivit ANSA.

Două grupuri implicate în conflict

Ancheta indică faptul că incidentul a implicat două grupuri distincte: cinci tineri suspecți și victima împreună cu un membru al familiei, aflat în prezent spitalizat.

În memoria lui Giacomo Bongiorni, autoritățile locale și biserica organizează o procesiune cu torțe în centrul orașului, ca gest de solidaritate și reculegere.

