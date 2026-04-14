Atac armat într-o școală din Turcia: 16 răniți. Atacatorul, fost elev, s-a sinucis

Un fost elev a deschis focul într-o școală din provincia turcă Şanlıurfa, provocând panică și rănirea a 16 persoane, majoritatea elevi.

Autoritățile au intervenit rapid, iar zona din districtul Siverek a fost evacuată, fiind desfășurate forțe speciale de securitate.

Potrivit guvernatorului local, agresorul – născut în 2007 – a fost elev al instituției. El ar fi acționat singur înainte de a se sinucide când a fost înconjurat de poliție.

Majoritatea celor răniți sunt elevi, iar spitalele din zonă au preluat victimele pentru îngrijiri medicale de urgență.

Autoritățile turce au anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului, potrivit Alarabiya.

