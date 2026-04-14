Insulă necunoscută, descoperită din întâmplare de un spărgător de gheață

Un spărgător de gheață aflat în Antarctica a descoperit o insulă de 130 de metri lungime, care nu figura pe hărțile maritime. Insula va fi înregistrată oficial și i se va da un nume.

Nava „Polarstern” era în Marea Weddell, cu 93 de cercetători la bord, care studiau gheața marină și curenții oceanici. Când vremea s-a schimbat și condițiile s-au înrăutățit, nava a trebuit să se adăpostească în zona protejată de vânt a unei insule.

În drum spre acel loc, cercetătorii au observat în apă ceva ce, la început, au crezut că este un aisberg murdar. „Când ne-am uitat mai atent, ne-am dat seama că era vorba despre stâncă”, a spus cercetătorul Simon Dreutter.

Oamenii de știință au îndreptat nava spre acea zonă și au analizat-o cu echipamente moderne.

Au constatat că era vorba despre o insulă de aproximativ 130 de metri lungime, puțin mai lungă decât „Polarstern”. Avea 50 de metri lățime și se ridica la aproximativ 16 metri deasupra apei. Cu ajutorul dronelor și al sonarului, ea a fost măsurată pentru prima dată cu precizie.

Insula va primi un nume

Insula nu figura pe hărțile maritime. În schimb, în acel loc era marcată doar o zonă de pericol, fără să fie clar ce anume se afla acolo.

Pe imaginile din satelit, insula este greu de deosebit de numeroșii ghețari care plutesc în zonă. În plus, poziția indicată pe hărți era ușor diferită de amplasarea sa reală.

Insula descoperită recent urmează acum să fie înregistrată oficial și să primească un nume. Abia după aceea poziția ei exactă va fi făcută publică și inclusă în hărțile maritime internaționale. Pentru cercetători, descoperirea este importantă încă de pe acum, deoarece regiunea din Marea Weddell joacă un rol esențial în circulația curenților oceanici și, implicit, în influențarea climei globale.

