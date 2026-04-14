(VIDEO) Gest emoționant în Craiova: polițistul care a transformat un moment simplu într-o bucurie pentru o fetiță

Într-un parc din municipiul Craiova, polițiștii din cadrul Secției 2 se aflau în misiune de patrulare, în mijlocul comunității.

O fetiță a fost surprinsă privind cu atenție un desert cumpărat de unul dintre polițiști. Observând dorința copilului, agentul a ales să împartă acel moment într-un gest simplu, dar plin de empatie.

Reacția care a schimbat atmosfera din parc

Momentul a fost urmat de un zâmbet sincer al copilului, iar scena a adus emoție atât părinților, cât și celor aflați în parc.

Reprezentanții IPJ Dolj transmit că astfel de momente reflectă latura umană a meseriei, în care empatia și apropierea de comunitate contează la fel de mult ca intervenția profesională.

