Alexandru Nazare, la Washington: întâlniri la Casa Albă și discuții cu investitori globali

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, desfășurată la Washington D.C., în perioada 14–20 aprilie.

Vizita are ca scop întărirea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii și consolidarea poziției macroeconomice a României pe piețele internaționale.

Întâlniri la nivel înalt în SUA

Agenda oficială include întâlniri cu reprezentanți ai Casa Albă, Departamentul de Comerț al SUA și Trezoreria SUA.

De asemenea, sunt programate discuții cu Development Finance Corporation și US Exim Bank.

Dialog cu marile instituții financiare

Delegația României va avea întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, inclusiv:

International Finance Corporation (IFC)

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Discuțiile vizează finanțarea proiectelor din România, dezvoltarea infrastructurii, tranziția verde și digitalizarea economiei.

Turneu pentru atragerea investitorilor

Programul include și un turneu de promovare în New York și Washington, unde oficialii români se vor întâlni cu investitori internaționali și agenții de rating.

Temele principale: situația macroeconomică, consolidarea fiscală și strategia de administrare a datoriei publice.

Potrivit Ministerului Finanțelor, vizita urmărește consolidarea cooperării internaționale și susținerea poziției României pe piețele globale, în vederea asigurării stabilității economice și a finanțării sustenabile.

Citește și: Anchetă în industria dulciurilor: Comisia Europeană face inspecții antitrust neanunțate