Anchetă în industria dulciurilor: Comisia Europeană face inspecții antitrust neanunțate

Comisia Europeană a efectuat inspecții antitrust neanunțate în două state membre ale UE, vizând o companie activă în sectorul produselor de cofetărie cu ciocolată.

Autoritățile europene suspectează că societatea ar fi încălcat normele antitrust, care interzic:

cartelurile,

practicile comerciale restrictive,

abuzul de poziție dominantă, conform articolelor 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Posibilă segmentare a pieței unice

Investigația vizează, în special, posibile restricții privind comerțul între statele membre, ceea ce ar putea afecta funcționarea pieței unice europene.

De asemenea, sunt analizate eventuale obstacole în calea achizițiilor multilaterale, potrivit Comisiei Europene.

Etapă preliminară a anchetei

Inspecțiile neanunțate reprezintă o fază inițială în investigarea unor posibile practici anticoncurențiale și nu indică automat vinovăția companiei vizate.

Nu există un termen limită pentru finalizarea anchetei, durata acesteia depinzând de complexitatea cazului și de nivelul de cooperare al companiei investigate.

Comisia pune la dispoziție un instrument special care permite raportarea anonimă a comportamentelor anticoncurențiale, folosind un sistem de mesagerie criptat pentru protejarea identității celor care oferă informații.

Citește și: Gorj: Accident cu buggy în Lelești: două persoane rănite după ce o tânără de 18 ani a pierdut controlul direcției