Gorj: Accident cu buggy în Lelești: două persoane rănite după ce o tânără de 18 ani a pierdut controlul direcției

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, ieri, prin apel la 112, cu privire la producerea unui incident în localitatea Lelești.

Potrivit IPJ Gorj, o tânără de 18 ani, din Lelești, conducea un vehicul artizanal de tip buggy pe o magistrală care nu face parte din rețeaua de drumuri publice. Ea ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un arbore.

Două victime transportate la spital

În urma impactului, atât conducătoarea auto, cât și un pasager în vârstă de 14 ani au fost răniți.

Aceștia au fost preluați de ambulanță și transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările producerii accidentului.

