Prințul Harry și Meghan Markle, turneu controversat în Australia

Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns în Australia pentru un turneu de patru zile, desfășurat la Melbourne, Canberra și Sydney.

Este prima lor vizită în țară din 2018, însă, spre deosebire de turneul regal de atunci, de această dată participă ca persoane private.

Întâlniri caritabile și cauze sociale

Programul include vizite la spitale de copii, întâlniri cu veterani și familiile acestora, dar și discuții cu supraviețuitori ai violenței domestice.

La Spitalul Regal de Copii din Melbourne, cei doi au stat de vorbă cu pacienți și părinți, oferind îmbrățișări și făcând fotografii, potrivit BBC.

Evenimente exclusive și controverse

Turneul are însă și o componentă comercială. Prințul Harry urmează să susțină un discurs la un summit în Melbourne, unde biletele ajung până la 2.400 de dolari australieni.

În același timp, Meghan va participa la un eveniment exclusiv de tip „weekend pentru fete” în Sydney, unde pachetele VIP ajung la peste 3.000 de dolari australieni.

Nu este clar ce onorarii primesc cei doi pentru aceste apariții.

Reacții mixte din partea australienilor

Spre deosebire de vizita din 2018, nu au fost organizate întâlniri publice ample, iar unii australieni se întreabă care este scopul real al vizitei.

De asemenea, există întrebări legate de costurile de securitate și dacă acestea sunt suportate de contribuabili.

De la membri regali la brand personal

După retragerea din familia regală în 2020, Harry și Meghan își dezvoltă propriile proiecte comerciale și media.

Există indicii că As Ever ar putea viza piața australiană, după înregistrarea mai multor mărci comerciale.

Vizita are loc într-un context delicat: securitatea rămâne o problemă sensibilă pentru Harry, iar recent acesta s-a confruntat și cu un proces intentat de organizația caritabilă Sentebale.

