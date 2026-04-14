Tensiuni majore în Golful Persic: SUA impune blocadă Iranului, iar negocieri istorice Israel–Liban au loc la Washington

Blocada americană asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare luni, la ora 10:00 ET, marcând o escaladare semnificativă a tensiunilor în regiune. Măsura vizează limitarea activităților maritime ale Iranului, într-un context geopolitic deja fragil.

Vicepreședintele american JD Vance a acuzat Iranul că desfășoară un „act de terorism economic” prin blocarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

Trump: „Iranul vrea un acord”

Președintele Donald Trump a declarat, de la Casa Albă, că Iranul „își dorește foarte mult un acord” și că a fost contactat în cursul dimineții „de persoanele potrivite”.

În același timp, liderul american a transmis un avertisment dur, afirmând că orice ambarcațiune iraniană care se apropie de zona blocadei „va fi eliminată imediat”.

Iranul respinge presiunile

De cealaltă parte, oficialii iranieni au transmis că nu vor ceda presiunilor externe. Președintele Parlamentului iranian a declarat că țara nu se va „preda amenințărilor”, fără a răspunde direct ultimelor declarații ale lui Trump.

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a emis un avertisment pentru navele comerciale, precizând că acestea s-ar putea confrunta cu o prezență militară sporită și controale în timpul tranzitului.

Negocieri istorice Israel–Liban

În paralel, oficiali din Liban și Israel urmează să poarte discuții directe în SUA, acestea fiind primele negocieri de acest tip din ultimele decenii, potrivit BBC. Ambasadorii Liban și Israel sunt așteptați să se întâlnească față în față, la Washington, într-un moment considerat istoric. Este pentru prima dată în ultimele decenii când oficiali ai celor două state – care nu au relații diplomatice – poartă negocieri directe.

Discuții la Departamentul de Stat

Întâlnirea va avea loc la Departamentul de Stat al SUA, cu participarea șefului diplomației americane, Marco Rubio, ceea ce subliniază importanța strategică a acestor discuții.

Negocierile au loc la doar câteva zile după ce SUA și Iran nu au reușit să ajungă la un acord pentru a opri conflictul mai amplu din regiune, amplificând incertitudinea geopolitică.

🕊️ Armistițiu sau dezarmare?

Diplomații libanezi își doresc, într-o primă fază, intermedierea unui armistițiu în conflictul dintre Israel și Hezbollah.

Însă Israelul respinge această variantă și insistă asupra dezarmării complete a grupării, susținută de Iran.

La rândul său, Hezbollah a transmis că nu va participa la negocieri și nu va respecta eventualele acorduri, ceea ce complică semnificativ perspectivele unei soluții rapide.

Impact devastator asupra Libanului

Ultimele confruntări dintre Israel și Hezbollah au avut consecințe dramatice pentru Liban:

aproximativ 500 de victime din rândul femeilor, copiilor și personalului medical,

peste 1 milion de persoane strămutate,

peste 2.000 de morți.

Papa evită disputa cu Trump

Papa Leon al XIV-lea a reacționat la criticile venite din partea lui Trump, declarând că nu are „nicio intenție să dezbată” conflictul, după ce președintele american l-a acuzat că este „teribil pentru politica externă”.

