Vâlcea: Bărbat de 35 de ani din Racovița, dat dispărut. Poliția cere ajutorul populației

Polițiștii orașului Brezoi au fost sesizați, în dimineața zilei de astăzi, cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 35 de ani, din localitatea Racovița.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Boromiz Nicolae Mugurel ar fi plecat voluntar de la domiciliu în cursul nopții, în jurul orei 01:30, fără a mai reveni până în prezent

La plecare, bărbatul purta:

o căciulă neagră cu o bandă circulară verde,

un pulover negru cu alb,

pantaloni de trening negri cu vipușcă albă,

pantofi de protecție de culoare închisă.

Semnalmentele persoanei dispărute

Bărbatul are:

înălțime de aproximativ 1,75 metri,

cântărește în jur de 80 de kilograme,

are ochi căprui,

față ovală,

păr negru.

Apel către populație

Polițiștii fac apel la cetățeni: orice persoană care poate oferi informații ce ar putea ajuta la găsirea bărbatului este rugată să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

