Vâlcea: Razie rutieră pe DN67: zeci de șoferi sancționați pentru viteză excesivă

Polițiștii orașului Horezu, împreună cu cei ai Secției 7 Rurală Măldărești, au desfășurat, ieri, o acțiune dedicată prevenirii accidentelor rutiere.

Activitățile au avut loc în intervalul 16:00–18:00, pe DN67, pe raza localității Tomșani, vizând în principal depășirea limitei legale de viteză – una dintre principalele cauze ale accidentelor grave.

Zeci de sancțiuni aplicate

În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat 30 de autovehicule și au legitimat tot atâtea persoane.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei.

Dintre acestea, 23 de sancțiuni au vizat depășirea limitei legale de viteză.

Totodată, oamenii legii au reținut 3 permise de conducere, după ce șoferii au fost surprinși circulând cu peste 50 km/h peste limita legală.

Recomandările polițiștilor

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și trafic și să adopte un comportament preventiv la volan.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței rutiere.

