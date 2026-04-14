Călin Georgescu, în fața Înaltei Curți în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă marți dosarul în care sunt vizați Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Zeci de susținători ai lui Georgescu s-au adunat în fața ICCJ, afișând steaguri tricolore și scandând mesaje de susținere. Fostul candidat la prezidențiale a salutat mulțimea înainte de a intra în sediul instanței.

Decizie privind începerea judecății

Instanța a analizat legalitatea rechizitoriului și posibilitatea începerii judecății pe fond în dosarul care vizează un total de 22 de inculpați.

Curtea de Apel București stabilise anterior că procesul poate începe, însă decizia nu era definitivă.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și de infracțiuni legate de arme și explozibili.

Ancheta procurorilor: planuri și grupări paramilitare

Potrivit anchetatorilor, în contextul anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, ar fi existat discuții privind acțiuni violente cu caracter subversiv, planuri de destabilizare și mobilizarea unor persoane cu pregătire militară.

Procurorii susțin că au fost identificate grupuri înarmate și materiale periculoase în cadrul investigațiilor.

În urma unor percheziții desfășurate în 2025, autoritățile au ridicat bani, arme și materiale pirotehnice din mai multe locații, inclusiv din mediul apropiat al inculpaților.

