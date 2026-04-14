Vladimir Screciu, discurs dur după eşecul de la Cluj: „Îi așteptăm la noi acasă!“

După înfrângerea categorică suferită de Universitatea Craiova pe terenul celor de la U Cluj, scor 0-4, Vladimir Screciu a ieșit la rampă cu un discurs dur.

Mai exact, fundaşul Craiovei a surprins total la flash-interviu și a transmis un mesaj de unitate și încredere în vestiar, în ciuda eșecului dureros de la Cluj. Mijlocașul a subliniat că echipa rămâne în continuare în lupta pentru titlu şi le-a transmis un avertisment ardelenilor.

„Sunt mândru de echipa mea. Am arătat atitudine, suntem alături de Etim. La cum am văzut echipa, am încredere că putem câștiga cele 6 etape. Chiar dacă scorul a fost acesta, sunt mândru de atitudine. Este un duș rece, dar cred că putem să o scoatem la capăt. Le transmit suporterilor că avem nevoie de ei la meciul cu Rapid. Îi așteptăm pe cei de la U Cluj la noi. La Etim a fost o mică neatenție.

Cu Dinamo am luat roșu, acum altul, deci trebuie să reglăm ceva. Am arătat atitudine și aștept să vorbesc cu băieții, să ne privim ochi în ochi. Simt că este momentul nostru, se poate, chiar dacă scorul acesta doare. Suntem acolo, simt că va fi bine. Le garantez suporterilor că așa va fi. Vom da totul și va fi totul diferit. Suntem acolo, ne batem la titlu și campionat. Stați liniștiți, mai sunt 6 meciuri“, a spus Vladimir Screciu.

