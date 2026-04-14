Peter Magyar: Maghiarii s-au străduit 1.000 de ani să fie parte a Europei

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria, s-a declarat mândru că țara sa este membră UE și NATO, în timp ce poporul maghiar s-a străduit 1.000 de ani să fie parte a Europei. El a mulțumit Rusiei și Chinei că au acceptat rezultatul alegerilor.

Peter Magyar, președintele formațiunii Tisza, care a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria cu o majoritate covârșitoare, s-a declarat mândru pentru că țara sa face parte din Uniunea Europeană și din NATO, mulțumind în același timp Rusiei și Chinei că au acceptat rezultatul scrutinului de pe 12 aprilie.

Deblocarea fondurilor de la bugetul UE

Magyar a anunţat că una dintre sarcinile esenţiale ale viitorului guvern ungar va fi deblocarea celor aproximativ de 20 de miliarde de euro de la bugetul UE.

Pe de altă parte, el le-a mulţumit Moscovei şi Beijingului pentru că au acceptat decizia cetăţenilor ungari. „Notez că Kremlinul s-a exprimat, la fel şi Beijingul. Le mulţumesc că au acceptat cu respect decizia poporului ungar şi că sunt deschise pentru o cooperare pragmatică“, a declarat Peter Magyar.

„Vă rog să-mi permiteți să repet aici că guvernul este o echipă. Premierul nu va fi regele, ci asemănător unui căpitan, care va coordona sarcinile guvernului și care se va baza pe opiniile miniştrilor săi, pe propunerile acestora, care se va baza pe membrii parlamentului, dar și pe poporul maghiar. Eu personal m-am schimbat foarte mult, am învățat cât de importante sunt relațiile directe cu oamenii, sunt cruciale. Am învățat implicarea, participarea. Da, acesta este foarte important, este cea mai importantă modalitate de funcționare a democrației, nu Facebook-ul, studiourile de televiziune. Noi așa vom funcționa”, a declarat luni Peter Magyar.

„Comunitatea Tisza așa a funcționat în ultimii doi ani. Noi vom lua deciziile împreună cu oamenii. Poate asta înseamnă referendum. Guvernul anterior a făcut imposibilă convocarea unui referendum, dar am văzut că noi putem însă să cerem opinia cetățenilor. Eu cred că asta va da din nou și din nou mandat guvernului, nu în Bruxelles, nu pentru a se lupta, ci pentru a aduce cele mai bune decizii pentru popor”, a mai spus viitorul premier maghiar.

„Nu trebuie să fie niciodată un război între fondatorii Europei”

„Vreau să spun câteva lucruri despre politica externă, pentru că eu cred că mare parte din presa de aici e interesată. Poporul maghiar a făcut o decizie clară ieri. Suntem mândri că suntem parte a Uniunii Europene și a NATO. Poporul maghiar este mândru că pentru 1.000 de ani, strămoșii noștri, regii, reginele, prințesele s-au străduit să fie parte a Europei. Noi suntem mândri că am păzit granițele Europei pentru sute de ani.

Toți maghiarii sunt mândri de identitatea lor europeană și au putut vedea, în timp ce această propagandă violentă le-a fost înfăţișată – că dacă se vor îndrepta, vor rămâne pe calea europeană, se vor duce către război. S-a văzut că nu-i așa. Eu cred că nu trebuie să fie niciodată un război între fondatorii Europei. Și cred că poporul maghiar înțelege că dacă este astăzi pace în Ungaria, este în mare parte meritul Uniunii Europene și al NATO.

27 de state membre ale Uniunii Europene. Este o organizație mare, cu interese deosebite. Eu pentru 8-9 ani am lucrat ca diplomat în Bruxelles, ca diplomat al guvernului maghiar la Reprezentanța Permanentă și am ajuns să cunosc funcționarea Uniunii Europene. Este complicată, este birocratică, am văzut cât de greu este să identifici și să găsești compromisul, dar am văzut și cât este de frumos. Am văzut că poți, într-adevăr, să găsești compromisul. Sunt aici, personal și Ungaria este pregătită să creeze compromisuri”, a mai afirmat Peter Magyar.

