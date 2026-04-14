FRF aduce o naţională puternică la Bucureşti în luna iunie

Echipa națională de fotbal a României va disputa, la începutul lunii iunie, o partidă amicală puternică, la București, pe Stadionul Steaua, cu Țara Galilor, la doar câteva zile după meciul de pregătire cu Georgia, de la Tbilisi.

Federația Română de Fotbal a anunțat finalizarea discuțiilor pentru cel de-al doilea meci amical din luna iunie. Pe data de 6, la București, pe stadionul Steaua, „Tricolorii” vor da piept cu selecționata din Țara Galilor. De menționat este că pe 2 iunie, prima reprezentativă a României va da piept cu Georgia, într-o partidă de pregătire care se va disputa la Tbilisi. Acestea ar putea fi primele două meciuri cu Gică Hagi în funcția de selecționer, în cazul în care „Regele” va ajunge la o înțelegere cu Federația Română de Fotbal.

Întâlnirea programată pe data de 6 iunie 2026 va fi a șasea între cele două selecționate. „Tricolorii” au un palmares pozitiv când vine vorba despre meciurile cu selecționata din Țara Galilor. De-a lungul anilor, România a înregistrat trei victorii, un rezultat de egalitate și o singură înfrângere.

Ultima oară, cele două echipe s-au întâlnit în luna noiembrie a anului 1993, la Cardiff. După meciul respectiv, „Tricolorii” au obținut calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 1994.

Citeşte şi: U Cluj – U Craiova 4-0 / Știința a cedat total în fața presiunii și a lui Jovo Lukic





