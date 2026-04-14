Weekend magic la Craiova! Spectacole, ateliere și folclor în aer liber

Teatrul Teatrul pentru copii și tineret Colibri îți aduce distracția atât în sală, cât și în Târgul de Paște din Parcul Nicolae Romanescu.

Dacă ești în Craiova, ai toate motivele să ieși din casă în acest weekend!

Copiii și părinții sunt invitați la un program plin de spectacole, ateliere interactive și muzică live 🎶✨

Vineri – Distracție în parc

📅 17 aprilie | 📍 Parcul Nicolae Romanescu

🎨 Ora 17:00 – Ateliere pentru copii în „Poienița fermecată”:

✨ „Jocul de-a joaca”

🎭 „Teatrul de la A la Z”

🎤 Ora 19:10 – 20:20 – Spectacol folcloric de excepție:

💃 „Mândru-i plaiul oltenesc”

🎶 Cu artiști îndrăgiți precum:

Mariana Ionescu Căpitănescu,

Liliana Popa,

Manuela Motocu,

Cristian Bănățeanu,

Liviu Dică,

Alături de orchestra Secției Folclor „Maria Tănase” și dansatorii Centrului Județean de Cultură și Artă Dolj.

🆓 Accesul este GRATUIT!

⚠️ Atenție: evenimentele în aer liber depind de vreme.

Sâmbătă – Poveste pe scenă

📅 18 aprilie | 🕕 Ora 18:00

📍 Sala mare – Teatrul pentru copii și tineret Colibri

🐱 „Prietenii Motanului Încălțat”

✨ Vârsta recomandată: 5+

🎬 Un spectacol plin de umor și imaginație despre o trupă de teatru care vrea să cucerească publicul!

Duminică – Emoții pentru cei mici

📅 19 aprilie | 🕚 Ora 11:00

🌼 „Greierele și furnica”

✨ Vârsta recomandată: 3+

🎶 Un spectacol sensibil, cu muzică și imagini colorate, care îi ajută pe copii să descopere:

💛 prietenia

💪 curajul

😊 bucuria

😢 emoțiile mai dificile

De ce să mergi?

✔️ Activități pentru toate vârstele,

✔️ Intrare liberă în parc,

✔️ Spectacole educative și interactive,

✔️ Atmosferă de sărbătoare .

