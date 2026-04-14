(VIDEO) Bilanț IPJ Dolj de Paște: peste 500 de sancțiuni și 270 de intervenții în minivacanță

În perioada 10–14 aprilie 2026, polițiștii doljeni au acționat permanent pentru menținerea ordinii publice și siguranței cetățenilor.

În fiecare zi, peste 370 de polițiști au fost mobilizați pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui climat de siguranță rutieră pe drumurile din județul Dolj.

Polițiștii au organizat 56 de acțiuni și au intervenit la 270 de solicitări ale cetățenilor, dintre care 237 au fost primite prin numărul unic de urgență 112.

Peste 120 de infracțiuni constatate

În perioada menționată au fost sesizate 122 de fapte penale, dintre care:

53 infracțiuni contra persoanei,

32 infracțiuni contra patrimoniului,

26 infracțiuni rutiere,

11 alte tipuri de infracțiuni.

Polițiștii au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 210.000 de lei.

Zeci de șoferi și mașini scoase din trafic

Echipajele rutiere au acționat pe principalele artere din județ, folosind aparate radar, alcooltest și drugtest pentru depistarea șoferilor care încalcă legea.

În urma controalelor:

48 de șoferi au rămas fără permis,

29 de vehicule au fost oprite din circulație din cauza defecțiunilor tehnice.

Certificatele de înmatriculare au fost reținute până la remedierea problemelor.

Polițiștii doljeni au desfășurat și 5 activități informativ-preventive pentru reducerea infracțiunilor contra persoanei.

