Anchetă în Elveția după incendiul devastator din Crans-Montana

Un incendiu izbucnit în barul Le Constellation din stațiunea Crans-Montana a provocat una dintre cele mai grave tragedii recente din Elveția.

Incidentul s-a produs în noaptea de Anul Nou și s-a soldat cu 41 de morți și 115 răniți, majoritatea adolescenți.

Un fost oficial responsabil de siguranța la incendiu din Crans-Montana a fost audiat de procurori, însă a ales să rămână tăcut, invocând lipsa accesului la dosar.

Nicola Meier, avocatul lui Jacques și Jessica Moretti, a participat la audierea din Sion

Nicola Meier, avocatul său, a declarat că acesta va coopera imediat ce va avea acces complet la acuzații.

Audiere scurtă și reacții în sistemul judiciar

Audierea a durat aproximativ 15–20 de minute, după ce suspectul a refuzat să răspundă întrebărilor anchetatorilor.

Reprezentanții părților civile au criticat lipsa de cooperare, subliniind că victimele așteaptă adevărul despre tragedie.

În total, nouă persoane sunt investigate penal, inclusiv proprietarii barului, Jacques Moretti și Jessica Moretti, acuzați de omor din culpă, vătămare din neglijență și incendiere din neglijență.

Posibila cauză: artificii de interior

Procurorii suspectează că incendiul ar fi fost declanșat de utilizarea unor sticle de șampanie cu scântei, care ar fi aprins materialele izolatoare din tavanul subsolului.

Autoritățile locale sunt criticate după ce s-a aflat că nu au fost efectuate verificări de siguranță la bar din anul 2019, potrivit France 24.

Potrivit autorităților elvețiene, 38 de persoane rănite sunt încă internate în spitale și centre de reabilitare din Elveția și alte țări europene.

