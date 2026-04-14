Poliţist lovit cu o piatră în cap de o femeie, în timpul unei intervenții

Un poliţist care a intervenit pentru aplanarea unui conflict în care au fost implicate peste zece persoane, într-o comună din judeţul Vrancea, a fost lovit în cap cu o piatră. Agresoarea, o femeie de 34 de ani, a fost plasată sub control judiciar.

Incidentul a avut loc luni după-amiază, în comuna Vizantea-Livezi, unde a izbucnit un conflict spontan în care au fost implicate peste zece persoane. Potrivit IPJ Vrancea, echipajul de poliţie care a intervenit pentru aplanarea conflictului a stabilit că incidentul a avut loc în urma consumului de băuturi alcoolice.

„În timpul intervenţiei, un poliţist a fost lovit în zona capului cu o piatră, aruncată spre grup de către unul dintre participanţi. Ulterior, poliţistul s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală, unde s-a stabilit că necesită 6-7 zile de îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol”, a transmis poliţia.

Persoanele implicate au fost duse la sediul poliţiei pentru audieri. În urma verificărilor, s-a stabilit că ultrajul a fost comis de o femeie de 34 de ani, din comuna Răcoasa.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe. De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru ultraj.

Femeia care a aruncat piatra a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile.

