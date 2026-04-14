George Simion îl felicită pe Peter Magyar și-i transmite: Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău

George Simion a avut o primă reacție după ce Peter Magyar a declarat că Viktor Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania susținându-l pe liderul AUR la alegerile prezidențiale din România.

Președintele AUR l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria înregistrată la alegeri, însă a transmis că nu a dansat niciodată pe mormintele maghiarilor. „Nu am talentul lui Zsolt”, a spus Simion ironic, făcând referire la Zsolt Hegedűs, posibil viitor ministru al Sănătății în Ungaria, al cărui dans după aflarea rezultatelor a devenit viral.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratonisti, așa că un sfat prietenesc: fii atent cum iei înapoi banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion, marți, într-un mesaj pe rețeaua X.

„George Simion dansa pe mormintele strămoșilor noștri”

Peter Magyar a declarat, într-o conferință de presă în urma alegerilor, că niciun premier din Ungaria nu poate să îl susțină pe George Simion, așa cum susține că a făcut-o Viktor Orban.

„Dansa pe mormintele eroilor de război ale strămoșilor noștri. O asemenea persoană fie că devine politician sau nu, în niciun caz un premier din Ungaria nu poate să îl susțină. Dar Viktor Orban a făcut acest lucru. Nu doar că l-a susținut pe George Simion, dar în mod fără succes, pentru că ați văzut că majoritatea românilor și maghiarilor de acolo nu au votat pentru el și pentru politicile lui, dar a distribuit fluturași în care apar împreună. Mii de fluturași au fost distribuiți în Transilvania în legătură cu acest candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Aceasta a fost o trădare, atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a spus liderul Opoziției din Ungaria.

Citește și: Jaf la o sală de jocuri de noroc