FMI a redus prognoza de creștere economică a României pentru 2026 la jumătate

Fondul Monetar Internațional reduce cu 50% prognoza de creștere economică a României pentru 2026, de la 1,4% la 0,7%.

FMI estimează că economia românească își va reveni puternic în 2027, când ar urma să crească cu 2,5% în ritm anual. În ceea ce privește prețurile de consum, FMI preconizează o inflație medie de 7,8% în România în acest an, peste rata de 6,7% estimată în raportul din octombrie. În același timp, inflația medie anuală este așteptată să coboare la 3,9% în 2027, potrivit ziare.com.

FMI se așteaptă la o atenuare a deficitului de cont curent al României în acest an

Instituția financiară internațională se așteaptă la o atenuare a deficitului de cont curent al României în acest an. Astfel, pentru 2026, FMI estimează acum un deficit de cont curent de 6,8%, în scădere de la 8% în 2025. Totuși, și aici a avut loc o înrăutățire: în prognoza anterioară, Fondul vedea o reducere mai puternică a deficitului de cont curent, la 6,6%. Pentru 2027, instituția financiară vede un deficit de cont curent de 6,2%.

Revizuirea în scădere pentru 2026 reflectă în mare măsură perturbările cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, compensate parțial de datele puternice raportate recent de economiile majore și de reducerea tarifelor vamale impuse de SUA la nivel global, în urma deciziei Curții Supreme americane din februarie.

