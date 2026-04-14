Gorj: Tânăr reținut după ce a furat dintr-un magazin din Târgu Jiu

Un tânăr din comuna Berlești a ajuns astăzi în arestul Poliției, fiind acuzat de furt calificat. Acesta este suspectat că ar fi furat bani și țigări dintr-un magazin din Târgu Jiu.

„La data de 14 aprilie 2026, în urma documentării activității infracționale, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale Târgu Jiu, au identificat, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj, un bărbat, de 22 de ani, din Berlești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 8 spre 9 aprilie 2026, bărbatul ar fi pătruns în incinta unei societăți comerciale prin forțarea uții de acces și prin scoaterea din funcțiune a sistemului de supraveghere, de unde ar fi sustras 5.000 de lei, sumă care se afla într-un seif.

De asemenea, la data de 11 spre 12 aprilie a.c., prin aceeași metodă de pătrundere prin efracție în incinta aceleiași societăți comerciale, bărbatul ar fi sustras mai multe pachete de țigări, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 800 de lei“,

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Citeşte şi: Donald Trump o critică dur pe șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni: „Sunt șocat de ea!“