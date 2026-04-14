Directorul ARR, în casa căruia s-au găsit 500.000 de euro în cutii de pantofi, rămâne în arest

Curtea de Apel Cluj a respins, marți, contestația formulată de directorul Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, împotriva deciziei Tribunalului Cluj de arestare preventivă a sa pentru mai multe infracțiuni de corupție.

Decizia este definitivă.

‘În baza art. 204 C. proc. pen. rap. la art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., respinge ca nefondate contestațiile formulate de inculpații AC și RBA împotriva încheierii penale nr. 953/C/2026 din data de 1 aprilie 2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj – Secția penală, pe care o menține’, se arată în decizia Curții de Apel Cluj, potrivit Agerpres.

De asemenea, instanța îi obligă pe inculpați la plata sumei de 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cristian Anton a fost arestat preventiv în pentru 30 de zile de Tribunalul Cluj, în 1 aprilie, fiind cercetat pentru mai multe infracțiuni de corupție. Decizia survine după propunerea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care îl acuză pe Anton de luare de mită în formă continuată, folosirea nelegală a informațiilor nedestinate publicității și constituirea unui grup infracțional organizat.

Procurorii au descoperit că examenele teoretice și proba la calculator erau manipulate: anumite persoane desemnate de R.B.A. și D.D.R.I. susțineau testele în locul candidaților, iar acestora li se ofereau răspunsurile corecte pentru proba scrisă. Cristian Anton, în calitate de director general și membru al comisiei de examinare, ar fi coordonat aceste fraude, primind și sume de bani de la inculpați.

La domiciliul lui Cristian Anton au fost găsiți aproximativ 500.000 de euro

În perioada februarie – martie 2026, Anton ar fi primit aproximativ 94.000 de euro pentru facilitarea promovării frauduloase a examenelor în municipiul București, județele Arad și Mehedinți, iar promisiuni pentru alte sume suplimentare de 20.800 euro au fost acceptate de la suspecți.

În cadrul perchezițiilor, la domiciliul lui Cristian Anton au fost găsiți aproximativ 500.000 de euro, iar la ceilalți inculpați au fost identificate bunuri și sume de bani în valoare de circa 100.000 de euro, care au fost ridicate în vederea sechestrului asigurător.

