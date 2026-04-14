Vâlcea: Doi tineri au căzut cu ATV-ul într-un pârâu

Doi tineri, o fată şi un băiat, ambii de 20 de ani, au căzut, marţi, cu ATV-ul într-un pârâu, pe Valea Păuşa, pe drumul forestier care duce către Mănăstirea Stânişoara din judeţul Vâlcea. Cei doi, alături de alţi doi prieteni, închiriaseră ATV-uri.

”Astăzi, în jurul orei 15:00, jandarmii montani din Călimăneşti, judeţul Vâlcea, împreună cu un echipaj din cadrul Serviciului Salvamont Vâlcea, au fost alertaţi printr-un apel la 112 cu privire la faptul că două persoane au căzut cu un ATV într-un pârâu, pe Valea Păuşa, pe drumul forestier care duce către Mănăstirea Stânişoara. Jandarmii montani şi salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, ajungând în mai puţin de 20 de minute”, a transmis, marţi seară, Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea.

Ajunşi la faţa locului, salvatorii au găsit patru turişti cu vârste cuprinse între 20 şi 21 de ani, din judeţul Galaţi, care închiriaseră două ATV-uri din Călimăneşti, conform news.ro.

În timp ce se întorceau de la Mănăstirea Stânişoara, doi dintre aceştia, o tânără şi un tânăr, ambii în vârstă de 20 de ani, au pierdut controlul ATV-ului şi au căzut aproximativ 8 metri în pârâul Păuşa, aflat paralel cu drumul forestier.

Potrivit jandarmilor, la sosirea echipajelor de intervenţie, tânăra de 20 de ani nu se mai putea deplasa, acuzând dureri la mâna dreaptă şi la piciorul drept, iar tânărul prezenta dureri la nivelul şoldului şi al piciorului.

”Aceştia le-au acordat primul ajutor persoanelor rănite până la sosirea ambulanţei, care le-a preluat şi le-a transportat la Spitalul Judeţean Vâlcea pentru investigaţii medicale suplimentare. Ulterior, jandarmii montani au sprijinit recuperarea ATV-ului din pârâu şi transportarea acestuia înapoi la centrul de închiriere din Călimăneşti”, se mai precizează în comunicat.

