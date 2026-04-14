Şeful diplomaţiei franceze: Putin „îşi pierde calul Troian în UE” după înfrângerea lui Orban

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, apreciază marţi că preşedintele rus Vladimir Putin îşi ”pierde Calul Troian în Uniunea Europeană (UE)” după înfrângerea lui Viktor Orban în Ungaria. Jean-Noël Barrot îi cere succesorului acestuia, Peter Magyar, să ridice vetoul Budapestei împotriva ajutorului Ucrainei, relatează AFP.

”Aceasta este o înfrângere a lui Viktor Orban, este o înfrângere şi a unui număr de susţinători internţaionalei reacţionare în primul rândul al cărora se află Vladimir Putin care-şi pierde calul Troian în Uniunea Euroepană (UE)”, a declarat la postul de radio RFI Jean-Noël Barrot.

”Ceea ce aşteptăm” de la succesorul lui Viktor Orban, Peter Magyar, ”este să facă ceea ce a spus, să reconstruiască un anumit număr de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orban i-a destructurat, să facă Ungaria să-şi regăsească locul în concertul naţiunilor europene, să ridice un anumit număr de vetouri care n-au nicio justificare”, a cerut el.

”În privinţa susţinerii noastre a Ucrainei, politica pe care el (Viktor Orban) o purta constituia o piedică pe a cărei ridicare o vede cu bucurie”, a adăugat şeful diplomaţiei franceze.

Orban bloca iniţiativele UE a Ucrainei invadate de către Rusia

Barrot se referă astfel la vetourile regulate ale lui Orban, care bloca iniţiativele UE a Ucrainei invadate de către Rusia.

Viktor Orban şi-a multiplicat, de la revenirea sa la conducerea Guvernului ungar, în 2010, conflictele cu Comisia Europeană (CE), care-l acuza de faptul că nu respectă tratatele semnate de către Ungaria la momentul aderării sale, în 2004.

Această derivă a subminat contraputerile şi libertăţile individuale şi a luat o nouă dimensiune după ce Bdapesta a blocat politica comună de ajutorare a Ucrainei, în urma invaziei ruse la scară mare în 2022.

Ungaria cultivă bune relaţii cu puteri care vor să fragilizeze UE

Ungaria cultivă bune relaţii cu puteri care vor să fragilizeze UE, şi anume cu Statele Unite ale lui Donald Trump, China şi Rusia, de la care continuă să cumpere hidrocarburi.

Presa a publicat fragmente ale unor convorbiri la telefon care arată că ministrul în în exerciţiu de Externe Peter Szijjarto îl informa pe omologul său Serghei Lavrov cu privire la ceea ce se întâmpla la Bruxelles.

