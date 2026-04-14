Criza kerosenului ar putea lovi companiile aeriene din Europa. Se cere intervenția Uniunii Europene

În prezent, nu există un deficit de kerosen în Uniunea Europeană, a transmis marţi Comisia Europeană, însă avertizează că pot apărea probleme de aprovizionare în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, situația rămânând o preocupare majoră pentru Executivul comunitar.

Declarația vine pe fondul apelurilor companiilor aeriene europene pentru măsuri de urgență din partea UE, în condițiile în care conflictul din Iran a afectat piețele energetice și a amplificat temerile privind combustibilul de aviație.

Companiile aeriene europene au cerut UE să intervină cu măsuri de urgență pentru a ține sub control efectele războiului din Iran, inclusiv închiderea spațiilor aeriene, dar și sporirea temerilor privind deficitul de combustibil de avion, conform unui document analizat de Reuters.

“Nu există nicio dovadă în prezent că UE s-ar confrunta cu un deficit de combustibil, dar în viitorul apropiat ar putea apărea probleme legate de aprovizionare”, le-a spus jurnaliștilor un purtător de cuvânt al Executivului comunitar.

“Aprovizionarea cu țiței a rafinăriilor europene rămâne stabilă; nu este necesară eliberarea de stocuri suplimentare în acest moment. Totuși, aceasta rămâne preocuparea noastră principală”, a adăugat oficialul.

Conflictul din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul și a închis spațiile aeriene, provocând probleme companiilor de zbor. O provocare majoră pentru transportatori este gestionarea costurilor volatile cu combustibilul, având în vedere restricțiile din jurul Strâmtorii Ormuz. Luna trecută, companiile aeriene membre Airlines 4 Europe (A4E) au avertizat că vor trebui să transfere costurile suplimentare pe seama pasagerilor.

Asociația reprezintă transportatori importanți precum Deutsche Lufthansa AG, Air France-KLM și IAG SA, proprietarul British Airways.

Îngrijorările legate de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane cresc pe măsură ce se apropie sezonul aglomerat de călătorii estivale, ACI Europe avertizând asupra unei penurii sistemice de combustibil în regiune peste trei săptămâni, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată până atunci.

