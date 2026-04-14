Meciul U Cluj – Universitatea Craiova 4-0, din etapa a patra de play-off în SuperLiga României, s-a încheiat cu un scor la care nu s-ar fi gândit nimeni.

La flash-interviul de după meci, în ciuda scorului umilitor, Filipe Coelho a avut un discurs foarte echilibrat. Antrenorul și-a lăudat elevii pentru că i-au respectat indicațiile tactice și a luat întreaga vină asupra lui.

„E greu, desigur. Când pierzi la asemenea scor, nu prea ai ce să spui. Am început meciul foarte bine, dar totul s-a schimbat după cartonașul roșu. Chiar și după, am încercat să scoatem ceva, am avut câteva ocazii.

S-a făcut 2-0, știm că nu mai conta la ce diferență pierdem, am încercat să revenim în repriza a doua, ne-am asumat riscuri. Dar n-am înscris și, după al treilea gol, s-a terminat.

Bineînțeles, e responsabilitatea mea. Îmi iubesc jucătorii. Au încercat să joace cum le-am cerut eu, așa că e responsabilitatea mea. Sigur, avem lucruri de corectat”, a declarat Filipe Coelho.

