Târg educațional de top la Vâlcea! Elevii își aleg viitorul pe 17 aprilie

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, organizează cea de-a IV-a ediție a Târgului Educațional pentru Universități.

Evenimentul are loc vineri, 17 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, iar accesul este GRATUIT.

Ce găsești la târg?

La acest târg se găsesc:

Prezentări ale ofertelor educaționale,

Consiliere pentru alegerea facultății,

Interacțiune directă cu reprezentanții universităților,

Informații despre carieră și piața muncii.

🎯 Evenimentul este dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, din mai multe orașe: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Horezu, Brezoi, Călimănești și altele.

Universități prezente

Printre instituțiile care și-au confirmat participarea se numără:

🎓 Universitatea din București,

🎓 Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,

🎓 Academia de Studii Economice din București,

🎓 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova,

🎓 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,

🎓 Universitatea de Vest din Timișoara,

🎓 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,

🎓 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești,

🎓 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu,

🎓 Universitatea „Valahia” din Târgoviște,

🎓 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

🎓 Universitatea Politehnica Timișoara,

🎓 Universitatea Constantin Brâncoveanu din Râmnicu Vâlcea,

🎓 Universitatea din Petroșani,

🎓 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București,

🎓 American Hotel Academy din Brașov,

🎓 Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Drăgășani.

Bonus: Orientare în carieră

La eveniment participă și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, care va oferi informații utile despre:

integrarea pe piața muncii,

oportunități de angajare,

ghidare profesională.

De ce să nu ratezi?

✨ Îți alegi viitorul informat,

✨ Vorbești direct cu universitățile,

✨ Afli ce ți se potrivește,

✨ Descoperi oportunități reale.

