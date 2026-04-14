Târg educațional de top la Vâlcea! Elevii își aleg viitorul pe 17 aprilie

De Mariana BUTNARIU
Universități din toată țara vin să-și prezinte oferta pentru anul universitar 2026–2027 la Shopping City Râmnicu Vâlcea
Universități din toată țara vin să-și prezinte oferta pentru anul universitar 2026–2027 la Shopping City Râmnicu Vâlcea

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, organizează cea de-a IV-a ediție a Târgului Educațional pentru Universități.

Evenimentul are loc vineri, 17 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, iar accesul este GRATUIT.

Ce găsești la târg?

La acest târg se găsesc:

  • Prezentări ale ofertelor educaționale,
  • Consiliere pentru alegerea facultății,
  • Interacțiune directă cu reprezentanții universităților,
  • Informații despre carieră și piața muncii.

🎯 Evenimentul este dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, din mai multe orașe: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Horezu, Brezoi, Călimănești și altele.

Universități prezente

Printre instituțiile care și-au confirmat participarea se numără:

🎓 Universitatea din București,
🎓 Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,
🎓 Academia de Studii Economice din București,
🎓 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova,
🎓 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
🎓 Universitatea de Vest din Timișoara,
🎓 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
🎓 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești,
🎓 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu,
🎓 Universitatea „Valahia” din Târgoviște,
🎓 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,
🎓 Universitatea Politehnica Timișoara,
🎓 Universitatea Constantin Brâncoveanu din Râmnicu Vâlcea,
🎓 Universitatea din Petroșani,
🎓 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București,
🎓 American Hotel Academy din Brașov,
🎓 Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Drăgășani.

Bonus: Orientare în carieră

La eveniment participă și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, care va oferi informații utile despre:

  • integrarea pe piața muncii,
  • oportunități de angajare,
  • ghidare profesională.

De ce să nu ratezi?

✨ Îți alegi viitorul informat,
✨ Vorbești direct cu universitățile,
✨ Afli ce ți se potrivește,
✨ Descoperi oportunități reale.

