Târg educațional de top la Vâlcea! Elevii își aleg viitorul pe 17 aprilie

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, organizează cea de-a IV-a ediție a Târgului Educațional pentru Universități.
Evenimentul are loc vineri, 17 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, iar accesul este GRATUIT.
Ce găsești la târg?
La acest târg se găsesc:
- Prezentări ale ofertelor educaționale,
- Consiliere pentru alegerea facultății,
- Interacțiune directă cu reprezentanții universităților,
- Informații despre carieră și piața muncii.
🎯 Evenimentul este dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, din mai multe orașe: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Horezu, Brezoi, Călimănești și altele.
Universități prezente
Printre instituțiile care și-au confirmat participarea se numără:
🎓 Universitatea din București,
🎓 Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București,
🎓 Academia de Studii Economice din București,
🎓 Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova,
🎓 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
🎓 Universitatea de Vest din Timișoara,
🎓 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
🎓 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești,
🎓 Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu,
🎓 Universitatea „Valahia” din Târgoviște,
🎓 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,
🎓 Universitatea Politehnica Timișoara,
🎓 Universitatea Constantin Brâncoveanu din Râmnicu Vâlcea,
🎓 Universitatea din Petroșani,
🎓 Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București,
🎓 American Hotel Academy din Brașov,
🎓 Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Drăgășani.
Bonus: Orientare în carieră
La eveniment participă și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, care va oferi informații utile despre:
- integrarea pe piața muncii,
- oportunități de angajare,
- ghidare profesională.
De ce să nu ratezi?
✨ Îți alegi viitorul informat,
✨ Vorbești direct cu universitățile,
✨ Afli ce ți se potrivește,
✨ Descoperi oportunități reale.
